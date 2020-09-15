مصرع طفل في حريق شبّ في شقة سكنية بطنجة (صور)

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس- اس. بويعقوبي

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، اليوم الثلاثاء 15 شتنبر الجاري ، إثر حريق شبّ في شقة سكنية بحي الهناء بمنطقة العوامة بطنجة.

واستنفر الحريق مصالح الوقاية المدنية ، التي هرعت الى عين المكان ، حيث عملت على تطويق الحريق للحيلولة دون انتقال السنة النيران الى المساكن المجاورة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحريق، حيث يُرجح أن يكون شاحن كهربائي وراء تماس أدى إلى اشتعال النيران في الشقة، فيما جرى نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي.

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