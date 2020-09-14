مسلح يطلق النار على شرطيين أمريكيين

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

تعرض شرطيان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لإطلاق نار خلال جلوسهما في سيارة الدورية، اليوم الاثنين، قبل أن يلوذ مهاجمهما بالفرار.

وظهر في فيديو وثق الحادث، الجاني وهو يقترب سيرا على الأقدام من السيارة المتوقفة في مدينة كومبتون، ويطلق النار من مسدس قبل هروبه.

وقالت إدارة شرطة المدينة بحسب وكالة رويترز: “المسلح اتجه نحو النائبين وأطلق النار دون إنذار أو استفزاز”.

وأتمت الإدارة أن نائبا ونائبة لقائد الشرطة أصيبا بعدة جروح بالرصاص، وحالتهما حرجة حيث أجريت لهما عمليات جراحية، وما زال الجاني هاربا.

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