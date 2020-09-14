بسبب الحجاب.. المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – وكالات

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول “غير المحجبات”.

المشكلة بدأت في حلقة الأسبوع الماضي من برنامجها “هي وبس” على فضائية CBC، حينما وجهت رضوى الشربيني رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، حيث قالت: “اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

وأضافت “غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي أحسن عند ربنا”.

هذه التصريحات قوبلت بموجة كبيرة من الانتقادات، حيث رفض الكثيرون تفضيل المحجبة على غير المحجبة، ووصف غير المحجبات بـ”الشيطان”، فيما اعتبر حقوقيون أن تصريحات الشربيني بمثابة تشجيع للمتحرشين بالتحرش بغير المحجبة، وأنه تصريح من شأنه زيادة العنف ضد المرأة.

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تعليق واحد

  1. نحن نعيش في زمن أصبح فيه قول الحق جريمة والمبادء عصيان وأصحاب النفاق والكذب شرفاء ومحترمين ومحميين بالقانون.

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