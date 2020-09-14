الجزائر .. قطع شبكة “الإنترنت” لمنع محاولات الغش في البكالوريا

هبة بريس – وكالات

شهدت الجزائر، تذبذبا بخدمة الإنترنت، وتعطيلا لشبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انطلاق امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، في إطار إجراءات لمنع محاولات الغش.

وقد تعذر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك وتويتر وواتساب، فيما أكدت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “الشروق”، أن وزارة البريد والتكنولوجيات السلكية واللاسلكية تعمدت ذلك، “كإجراء احترازي لتفادي عمليات الغش الإلكتروني، التي أصبحت تهدد مصداقية الشهادة خلال السنوات الأخيرة”.

وبدأ أكثر من 600 ألف طالب امتحانات البكالوريا التي كانت مقررة في يونيو، وأرجئت إلى سبتمبر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تتواصل الامتحانات حتى 17 سبتمبر، على وقع تحذيرات شديدة من مغبة تسريب الاختبارات، وفرض عقوبات تصل إلى السجن.

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