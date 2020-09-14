الجزائر .. قطع شبكة “الإنترنت” لمنع محاولات الغش في البكالوريا

منذ 6 ساعات
1

هبة بريس – وكالات

شهدت الجزائر، تذبذبا بخدمة الإنترنت، وتعطيلا لشبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انطلاق امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، في إطار إجراءات لمنع محاولات الغش.

وقد تعذر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك وتويتر وواتساب، فيما أكدت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “الشروق”، أن وزارة البريد والتكنولوجيات السلكية واللاسلكية تعمدت ذلك، “كإجراء احترازي لتفادي عمليات الغش الإلكتروني، التي أصبحت تهدد مصداقية الشهادة خلال السنوات الأخيرة”.

وبدأ أكثر من 600 ألف طالب امتحانات البكالوريا التي كانت مقررة في يونيو، وأرجئت إلى سبتمبر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تتواصل الامتحانات حتى 17 سبتمبر، على وقع تحذيرات شديدة من مغبة تسريب الاختبارات، وفرض عقوبات تصل إلى السجن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب كورونا .. أشهر مؤسسة تعليمية فرنسية بالرباط تغلق أبوابها

بسبب كورونا .. أشهر مؤسسة تعليمية فرنسية بالرباط تغلق…

منذ 5 ساعات
Photo of مراكش .. اعتماد التعليم الحضوري “بالتناوب” في ثلاث مناطق حضرية

مراكش .. اعتماد التعليم الحضوري “بالتناوب” في ثلاث مناطق…

منذ 6 ساعات
Photo of أكادير : كورونا تقتحم مؤسسة تعليمية خاصة وتلامذتها سيخضعون للتحاليل

أكادير : كورونا تقتحم مؤسسة تعليمية خاصة وتلامذتها سيخضعون…

منذ 19 ساعة
Photo of وزارة “أمزازي” تنفي تأجيل الامتحان الجهوي

وزارة “أمزازي” تنفي تأجيل الامتحان الجهوي

منذ 20 ساعة
Photo of أمزازي: “غير بتيليفون نقدرو نصورو الدروس عن بعد للتلاميذ”

أمزازي: “غير بتيليفون نقدرو نصورو الدروس عن بعد للتلاميذ”

منذ يومين
Photo of هذا هو موعد الامتحانات الربيعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

هذا هو موعد الامتحانات الربيعية بجامعة سيدي محمد بن…

منذ يومين
Photo of باك صاحبي” وهجرة التعليم الخصوصي يربكان دور الإدارة التربوية في زمن كورونا

باك صاحبي” وهجرة التعليم الخصوصي يربكان دور الإدارة التربوية…

منذ يومين
Photo of رفض مدارس خاصة تسجيل تلاميذ في وضعية إعاقة يصل البرلمان

رفض مدارس خاصة تسجيل تلاميذ في وضعية إعاقة يصل…

منذ 3 أيام
Photo of سطات…زيارات ميدانية لتفقد البروتوكول الصحي والدخول المدرسي

سطات…زيارات ميدانية لتفقد البروتوكول الصحي والدخول المدرسي

منذ 3 أيام
Photo of وزارة أمزازي تضع “كراسة إلكترونية” رهن الأساتذة لتسهيل عملهم

وزارة أمزازي تضع “كراسة إلكترونية” رهن الأساتذة لتسهيل عملهم

منذ 3 أيام

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق