أكادير : طلبة جامعيون يتجمهرون حول ” الطبول والبنادير” في زمن كورونا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كسر طلبة جامعيون من يمثلون رجال الغد، كل المجهودات المبدولة من سلطات صحية ومحلية ومجتمع مدني وكل القوى الحية بمدينة أكادير، ليقرروا التجمهر حول ” الطبول والبنادير ” ضدا على حالة الطوارئ الصحية، مساء اليوم الاحد 13 شتنبر الجاري ، بساحة الود حي الداخلة .

و بالرغم من إستغراب عدد من المواطنين بعد معاينتهم لتجمهر الطلابي، من عدم تدخل أي من السلطات لتفريق هذا التجمهر الممنوع وفق حالة الطوارئ الصحية، مما يسائل من جديد المسؤولين بأكادير عن مدى حزمهم في تطبيق الاجراءات عوض كتابتها في بلاغات لجنة اليقظة الوبائية .

تجمهر جماعي في الشارع وحول ” الطبول والبنادير ” واستهتار بالصحة العامة، في زمن تطالعنا المديرية الجهوية بأرقام مخيفة عن عدد المصابين والموتى المتزايد بجهة سوس ماسة.

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