ولاية أمن أكادير تستقبل ثلاث “شرطيات صغيرات” وتمنحهن لوحات إلكترونية (صور)
هبة بريس- الرباط
استقبلت ولاية أمن أكادير ثلاث شقيقات، بعد أن عبرن عن حبهن لمهنة الشرطة ، تنفيذا لتعليمات السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني.
وخصصت ولاية أمن مدينة أكادير للشقيقات الثلاث، أزياء رسمية خاصة بضباط الأمن، وهدايا، عبارة عن لوحات إلكترونية للتحصيل، والقراءة.
ونشرت مديرية الأمن في صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي، “توتير”، و”فايسبوك”، صور للشقيقات المذكورات، وهن يرتدين الزي الرسمي الخاص بالشرطة.
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MERCI à tous les services ET à tous les éléments de la sureté nationale pour tout ce qui’ils font envers les citoyens , c’est du fond du coeur
مبادرة تستحق التقدير والاحترام شكرا لي أسرة امن وشعارنا الخالد الله الوطن الملك