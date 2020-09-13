ولاية أمن أكادير تستقبل ثلاث “شرطيات صغيرات” وتمنحهن لوحات إلكترونية (صور)

هبة بريس- الرباط

استقبلت ولاية أمن أكادير ثلاث شقيقات، بعد أن عبرن عن حبهن لمهنة الشرطة ، تنفيذا لتعليمات السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني.

وخصصت ولاية أمن مدينة أكادير للشقيقات الثلاث، أزياء رسمية خاصة بضباط الأمن، وهدايا، عبارة عن لوحات إلكترونية للتحصيل، والقراءة.

ونشرت مديرية الأمن في صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي، “توتير”، و”فايسبوك”، صور للشقيقات المذكورات، وهن يرتدين الزي الرسمي الخاص بالشرطة.

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