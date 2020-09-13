خلال 24 ساعة.. تسجيل 2251 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المغرب

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد 13 شتنبر 2020 تسجيل 2251 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى 86686 إصابة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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‫2 تعليقات

  2. يلزم الدولة الى اغلاق المعامل ولو لمدة عشرة ايام.البؤر وتزايد عدد الاصابات ناتج عن تلمعامل والشركات

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