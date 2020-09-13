فوز بالقاضية لزعيتر على الأمريكي وورثي

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس

فاز البطل عثمان زعيتر، ليلة السبت، على خصمه الأمريكي خاما وورثي، في نزال يندرج ضمن بطولة القتال غير المحدود “UFC”، صنف “الوزن الخفيف”.

وتفوق البطل المغربي بالضربة القاضية التقنية (TKO) على وورثي بعد مرور دقيقة و 33 ثانية فقط على النزال، الذي جرى بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، بعد توقيف الحكم للنزال.

وتعد هذا المواجهة ، الثانية لعثمان زعيتر في بطولة “UFC”، بعد الأول الذي فاز فيه أيضا بالضربة القاضية على الفنلندي تيمو باكالين شهر يوليوز.

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