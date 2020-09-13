سعد لمجرد يعلق على جريمة قتل ” عدنان ” بطنجة

منذ 33 ثانية
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هبة بريس

علق الفنان سعد لمجرد على الجريمة الشنيعة، التي ارتكبت في حق عدنان بطنجة مؤكدا أن الإعدام قليل في حق المجرم.

وقال لمجرد في تعليق عبر صفحته الرسمية على موقع “انستغرام” امس السبت، “إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك عدنان والله يصبر والديك، الإعدام قليل في حق هذا المجرم”.

وتصاعد غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور الطفل وأسرته على نطاق واسع، حيث من جهته قال الممثل المسرحي المغربي يونس صردي في تدوينة على موقع فيسبوك “هناك أشخاص بيننا لديهم أمراض نفسية سيئة، راقبوا أطفالكم”، مؤكدا أن “للثقافة والفن دور كبير في الرقي والتقدم بالمواطنين”

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