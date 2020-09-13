أمن طنجة يوقف “بيدوفيل” جديد غرر بطفل قاصر

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة ومحاولة تعريضه لهتك العرض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بنسج علاقة افتراضية مع الضحية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أن يحاول استدراجه للقائه بإحدى الحدائق العمومية بمنطقة مغوغة، حيث تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة بتنسيق مع والد الطفل الضحية، وبحوزته مجموعة من الهدايا التي كان يعتزم استخدامها في عملية الاستدراج.

ووأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بمحاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. يبقى دور المربين والآباء لحث أبنائهم على عدم التحدث مع الغرباء في الشارع مهما كانت الأسباب وأن لايجيبوهم إن سألوهم عن حي أو مسجد أو أي مكان آخر وعلى الآباء أن يوصوا أطفالهم على أن لايمشوا منفردين في الشارع بل يمشون برفقة أصدقائهم كما على الآباء مرة مرة مراقبة أبنائهم عند الاشتغال بالهاتف أو بالحاسوب حتى لايسقطوا في المواقع المحظورة ومواقع النصابين.

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