الحموشي يُعزّي أسرة الطفل عدنان بطنجة
هبة بريس- الرباط
كشف والد الطفل “عدنان بوشوب” أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، عزى الأسرة في مصابها.
وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة كانت قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وأكد المصدر ذاته أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر، والذي تم إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.
3 تعليقات
Je pense qu’il est temps d’imposer la vidéosurveillance urbaine .
l’efficacité préventive du dispositif de caméras installés aux quartiers n’est plus à démontrer .
Et Ça facilite aussi la tâche aux autorités.
Trop , c’est trop. Ce sentiment d’insécurité doit cesser
شنو مقلت منقدرش نعبر علا هاد الحرقالي فقلبي لي نتمنا الهاد الوحش ينال عقوبا لي يكون عبر مشي يتشدوياكل ويشرب
شكر كثيرلرجال الأمن الدين تمكنوا في وقت وجيزمن توقيف المجرم المنعدم الإنسانية – اللهم ارزق أهله الصبر- أتمنى عدابا أليما للمجرم حتي يتمنى هو بنفسه الموت وأتمنى له الإعدام بعد عداب أليم أتمنى لمن تورط معه عقابا أليما – تعازية الحارة لأهل الضحية و لكل المغاربة الدين ثأتروا بهده الجريمة – لقد أصبحنا نرى عدة دئاب منفردة في بلادنا تنشط في الإرهاب والجرائم العالية الخطورة أللهم أعن رجال الأمن الدين يضحون بالغالي والنفيس للسهر على أمننا اللهم جازيهم خير الجزاء