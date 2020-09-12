عصيد : المطالبون باعدام “قاتل عدنان” لايقلون وحشية من الجاني
هبة بريس- الرباط
قال الناشط الامازيغي، أحمد عصيد، أن اغتيال براءة طفل وحرمانه من حقه في الحياة، تعد جريمة نكراء في غاية البشاعة، واستنكار الجميع لها أمر طبيعي، وتعبئتنا من أجل ألا يتكرر هذا واجب وطني للدولة والمجتمع.
وأضاف عصيد في تدوينة له على حسابه بموقع “فليسبوك” ، أن “إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا يظهر مقدار رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم.”
وأردف عصيد قائلا :” إن المجتمع ليس من مهامه نصب المشانق وإصدار الاحكام، بل هي مهمة القضاء، وإذا كان المغرب ما زال من الدول التي تقر حكم الإعدام (بدون أن تنفذه)، فقد آن الأوان لفتح نقاش أكثر جدية في هذا الموضوع، وكذا حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، وعلى الذين يتعجلون حكم الإعدام أن يعلموا بأن أكثر الدول تنفيذا له مثل إيران والصين والولايات المتحدة هي التي ما زالت تعرف أكبر نسب انتشار الجرائم الفظيعة، وهذا معناه أن الذين يطالبون بهذا الحكم لا يقصدون أكثر من التنفيس عن مقدار الغيظ والعنف الكامن في دواخلهم، والذي ليس حلا للمشكل الذي نواجهه”
واعتبر الناشط الأمازيغي، أن” ظاهرة اختطاف الأطفال بغرض اغتصابهم ظاهرة ما فتئت تتزايد في الآونة الأخيرة، والصواب هو التفكير الجدّي في سبل الحدّ منها. أما المواطنون الذين تسابقوا في التعبير عن رغبتهم في قتل المجرم والتمثيل بجثته في الفضاء العام، فهم لا يقلون وحشية عن الوحش الذي يريدون الثأر منه.”
23 تعليقات
وخويا…..بااااز ليك.🤔
تبا لك.ان أفكارك القذرة أكبر وأعنف من أفكار هذا المجرم.فالمغاربة الشرفاء دون احتسابك أعز منك.
باركاااااااااااااا من الفلسفة و ضع نفسك مكان والديه ثم ارينا ان كنت ستقول نفس الكلام
واسي عصيد الجالس على الشط يحسن السباحة
لنفرض ابنتك اغتصبت
واش ما زال غادي تقول هد الهدري
وسير. ادا الفهيم
اغتصاب وقتل مادا تريد اكثر
انك لا تستحيي.اتق الله في نفسك.يجب تطبيق القصاص والسلام.
هي بكل المقاييس جريمة نكراء وهي تشكل صدمة داخل المجتمع من حيث سن الضحية ومن حيث طبيعة الجاني ومن حيث كل الأسباب التي كانت وراء ذلك.
الجاني وإن كانت ثمة أسباب وراء ذلك ينبغي أن ينال عقابه وإلا سنظل مسرحا للمزيد تحت ذريعة الأسباب
مقابل ذلك يجب دراسة الظاهرة وزميلاتها المتعددة، للوقوف على الدوافع المباشرة وغير المباشرة،القريبة والبعيدة،وفي غياب ذلك ستظل تلك الدوافع كالخلايا النائمة وبالتالي سنظل نترقب المزيد من حصد الضحايا.
لو اطلعت على كتاب الله لاخدت العبرة من كلام الله ( ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب لعلكم تتقون) ص.الله العظيم. ولو وقعت الحادثة نفسها لابنك ما عساك ان تفعل يا فاضل يا محترم اتق الله في العباد من خرجاتك الغير محسوبة.
امثالك من يشجعون القتلة على القتل .جاهل انت و كفى
لا حول و لا قوة الا بالله
ماذا لو كانت الضحية إبن عصيد ؟ أو كانت الضحية طفلا أمازيغيا ؟ هل كان موقف عصيد نفسه ؟
أقول للأستاذ العظيم عصيد رائحة النتانة فاحت !!!! من فمك طبعا !!!!
ما يفجعني هو أن أرى أمثال عصيد يتربعون المناصب الإعلامية ليبثوا سمهم و غائطهم من أفواههم و لا حسيب ولا رقيب بدعوى الحرية و الديموقراطية … لك الله يا إبني..!!!
على الاقل كان الاجدر بك ان تتقدم بالتعزية والدعوة بالصبر والسلوان ولا هاد الخرجة ديال ضبع هارب من السبع
هذا الإنسان متخلف وبليييييد وأنتم هبة بريس تعطونه المجال لاستعمال منصتكم التي نحترم.
يتهم المغاربة المطالبون بإعدام وحش طنجة دون أن يخجل من نفسه لأنه دائما في مواقفه حقود على المجتمع ككل وليست له دراية ولا حتى ثقافة كافية للنقاش بل ينفث الحقد والدغينة والسم الذي يستولي على قلبه الأسود. وللمعرفة فقط فأنا أمازيغي ولا يمثلني هذا الأبله بل لا أطوقه أبدا لأنه ظلامي ومتخلف. لابد أن يأتي اليوم الذي سنراه فيه يحاكم ويسجن وسأكون من المصفقين لهاذا.
الله ينعل لما يحشم….
الى كان المطلبون بالاعدام وحوش فانت كلب يلهت وراء المال لا اقل ولا اكثر.
لا أتمنى لك ذلك ولكن كيف سيكون موقفك عندنا يتم إغتصاب إبنتك أو إبنك ويعبث بجسمهما وربما يرسلون لك تفاصيل العملية …باركا من النفاق…كيف يجرؤ من يدعى كونه مفكرا…أن يقارن بين المغرب و الولايات المتحدة أو الصين أو حتى إيران….
لنفترض ان لديك ابن و شاهدت احدا يقوم باغتصابه . فعلى حد قولك ستدهب عند المغتصب و تقول له كفى هيا بنا الى دائرة امنية حتى اقدم شكوى ضدك . ام ستنهال عليه ضربا ؟ اتمنى ان تقرا هذا التعليق و ان تجبني على هذا السؤال
اذا كان خالقك وخالقي رافع السماوات بلا عمد الامر الناهي في ملكوته حرم ازهاق النفس وجعل عقوبتها القتل
فمن تكون انت في مشيئة الله وحكمته ؟؟؟
عصيد يعمل بالمثل السائد ( خالف تعرف ) نعم بعد كلمة القضاء يطبق عليه الحكم الصادر بالمحكمة التي تنظر في هذه الفاجعة.ينتقد السيد عصيد المثير للجدل في خرجاته الاعلامية في ما معناه أن عقوبة الاعدام هو ثأر وانتقام عوضا عن معاقبة المجرم كيف ؟؟ الله أعلم.
ثقول ليس من حق المجتمع نصب المشانق للمجرمين ولكن الدولة تتكون من مجتمع وهو حركي يتفاعل مع الحوادث المجتمعية التي تحدث داخله.وليس غريبا عن السيد عصيد قد يبريء ذمة القاتل من مسؤولية دم المقتول الضحية .ويزيد في مقاته أن الاعدام ليس حلا. لو سمعت أسرة الطفل الضحية لكان لها منك موقفا لن تنساه أبدا.
هناك إتجاه واحد والقضاء سوف ينصف المظلوم الذي دفن في حفرة ليست حتى قبرا كما ورد على لسان الجيران.أي أنه لم يتشرف حتى بقبر شرعي.
ظاهرة اختطاف الاطفال بدأت تأخذ شكلا مخيفا وهو جريمة يعاقب عليها القانون الموكل من طرف المجتمع . هنا يظهر مبدأ الحكم بالاعدام ولكن ينفذ في مثل هذه الحالات فورا لتهدئة نفوس ذويه وهو حل جذري أراد من أراد وكره من كره. الحكم القضائي الصادر عن المحكمة والقاضي بالاعدام حكم يشفي غليل والدي الضحية .وعصيد يقول ما يريد .
يجب إنزال أشد العقوبات على الجاني.
أما عصيد فهو معروف بزرعه وسقيه للسيبة حتي تنمو وتترعرع في المغرب تحت غطاء حقوق الانسان. يجب محاكمة عصيد كمساهم في هذه الجريمة.
لو كان ابنك هل سيكون لك نفس الموقف؟
وما هو اقتراحك سيدي؟
فندق ٥ نجوم حتى يتكاتر امتاله
لمادا لم تطالب انت ورفاقك في الدرب بمحاربة ومساعدة دوي الامراض النفسية
ربما الاعدام سيكون عبرة وتخويف لمن تروج في نفسه هده الافكار الشنيعة