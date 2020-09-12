عامل بركان يصدر قرارا يمنع بث المباريات في المقاهي

ع اللطيف بركة : هبة بريس *

على إثر ارتفاع الحالات الوبائية بجهة الشرق التي تجاوزت 70 حالة في سابقة منذ بداية تفشي فيروس كرونا المستجد بالمغرب، أصدرت لجنة اليقظة الوبائية التي يترأسها عامل بركان، قرارا إستباقيا بمنع بث المباريات على شاشة التلفاز بالمقاهي.

هذا القرار الذي أصدره عامل إقليم بركان يأتي تحسبا لائ إزدحام قد يساهم في انتشار العدوى في صفوف المشجعين بالموازاة مع مبارة نهضة بركان واتحاد طنجة غدا الأحد على الساعة العاشرة.

*الصورة من الأرشيف

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