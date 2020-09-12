الطفل عدنان قُتل بعد مرور ساعة على اختطافه

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

أكدت المصالح الأمنية بمدينة طنجة ، أن مختطف الطفل عدنان عمد إلى قتله بعد مرور ساعة على استدراجه لمنزله القريب من المنطقة التي عثر فيها على جثة الطفل.

المصدر ذاته أفاد أن الجاني وبعد انتهائه من اعتدائه “الجنسي” على الطفل عمد إلى قتله ودفنه في منطقة خضراء قريبة من منزل الضحية لإخفاء معالم جريمته.

و تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.

جدير بالذكر أن أسرة الطفل عدنان كانت قد أطلقت نداءا للبحث عنه بمجرد اختفائه يوم الاثنين الماضي ، حيث تصدر “تراند” عدنان مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم العثور عليه ليلة الجمعة/ السبت جثة هامدة.

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