U.S. President Donald Trump meets with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in Riyadh, Saudi Arabia, May 21, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

فلسطين تندد ب”التطبيع” البحريني و تعتبره “طعنة في ظهر الشعب”

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

توالت ردود الفعل الغاضبة من داخل فلسطين بعد قرار البحرين تطبيع علاقاتها مع اسرائيل، حيث انتقدت مجموعة من الفصائل و الشخصيات الفلسطينية القرار البحريني المفاجئ.

و في هذا الصدد، نددت السلطة الفلسطينية ومعها حركة حماس بشدة بالتطبيع البحريني الإسرائيلي، الذي أعلن يوم أمس في انتظار توقيع اتفاق سلام بين الدولتين ترعاه أمريكا.

و من بين ردود الفعل الرسمية، صرح أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني لوكالات الأنباء بأن الاتفاق يشكل طعنة جديدة في خاصرة القضية الفلسطينية وطعنة في ظهر الشعب.

كما شجبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هذا التطبيع، واصفة إياه ب “العدوان” و “قرار بأضرار بالغة” للقضية الفلسطينية.

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تعليق واحد

  1. دويلة مساحتها اقل من مساحة المغرب ب100 مرة. عدد سكانها اقل من سكان حي شعبي في الدار البيضاء لا تستحق ان يخصص لها مقعد داخل الجامعة العربية.و لا نعترف لوجودها

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