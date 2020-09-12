بعد اغتصابه و قتله للطفل عدنان.. حملة فايسبوكية تطالب بإعدام “سفاح طنجة”

منذ 11 ساعة
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هبة بريس ـ ياسين الضميري

اهتزت مدينة طنجة و معها كل المغرب في ساعة متأخرة من ليلة أمس على وقع خبر اكتشاف جثة الطفل عدنان الذي قضى نحبه مقتولا على يد مجرم سولت له نفسه اغتصاب طفل بريء و قتله و دفنه بمحيط بيته.

فبعد أيام من اختفاء الطفل عدنان و حملة البحث التي انطلقت من بيت أسرته و تواصلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اهتدت العناصر الأمنية لهوية مختطف الطفل بعد لجوئها لمقاطع و تسجيلات كاميرات المراقبة، لنتفاجأ جميعا بكون المختطف قد قام باغتصاب الطفل و قتله بطريقة بشعة.

هذا الفعل الجرمي الوحشي، جعل موقع الفايسبوك يغص بالتعاليق و التدوينات التي تطالب بإعدام القاتل “سفاح طنجة” و إنزال أقصى العقوبات عليه نظرا لخطورة و بشاعة الفعل الذي قام به.

و انتشر هاشتاغ “الإعدام_لقاتل_الطفل_عدنان” كالنار في الهشيم منذ صدور بلاغ الأمن المتعلق بفك طلاسم هاته الجريمة، حيث طالب عدد كبير من النشطاء بالقصاص من المجرم و إعدامه، موجهين تساؤلا للجمعيات و المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام : “كون كان عدنان ولدكم، شنو كان غيكون رأيكم؟ “.

هذا و كانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة و بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكنت من توقيف المتهم و هو شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.

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‫23 تعليقات

  3. انا لا املك رأيا
    الرأي لله الواحد القهار.
    ارجعوا الى القران ماذا يقول في هذه الواقعة.

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