طنجة : العثور على الطفل ”عدنان“ جثة هامدة والأمن يكشف التفاصيل الكاملة
هبة بريس – طنجة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وكانت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وقد أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر، والذي تم إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.
12 تعليقات
ربي ينتقم منه شر إنتقام نصيحة للوالدين لا تتركو أطفالكم وحيدين في الشارع ربو أولادكم في البيوت و لو يقنطو ولو يملو الدار هي الأمان الله يجعلو عصفور فالجنة إنشاء الله
اولا تحياتي للأمن الوطني وجزيل الشكر كما نطالب بإعادة تمثيل الجريمة والتحقق في الدوافع كما نطالب بأقصى العقوبات لكي لا تتكرر مثل هذه الجرائم التي ليست من صورة بلدنا وديننا ولكم جزيل ااشكر
ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
القصاص ثم القصاص. ……….نريد أن نعيش بسلام. بدون خوف على فلذات اكبادنا. لذلك. يجب القصاص. حتى نحد هذه الجرائم من بلادنا.
السؤال لماذا لايطبق حكم الله فى بلدنا السنا مسلمين السنا مومنين بالقرءان الكريم وما جاء فيه من احكام واوامر ونواه الم يامرنا الله عزوجل بالحكم به وتوعد من لم يحكم به حيث قال جل شانه ومن لم يحكم بما انزل الله فا ولائك هم الكافرون وفى ءاية اخرى فاولائك هم الظالمون وفى ءاية اخرى فاولائك هم الفاسقون اذن ما الذى اوصلنا الى هذه الجرائم البشعة هو عدم الحكم بما انزل الله حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل
ذئاب تعيث في الأرض فسادا لا حل معهم سوى الاعدام مع التطبيق ليكونوا عبرة لإخوانهم المجرمين
لو تنظر إلى ملابس الشخص المشتبه فيه بارتكاب الجريمة لضننت انه متق وارع ….حتى لتغرنكم المظاهر والملامح…!؟
أي كانت الشرطة والمخابرت؟؟؟؟؟ تستعرضون عضلاتكم فقط في الفيديوات
إوى هاد الفعل الدنيئ هو لي خاصو يقول عليه الإرهاب.. وهذا البنادم راه إرهابي واجب عليه الإعدام شنقا
نطالب بالإعدام دون محاكمة بلغ السيل الزبى
كان يمكن تجنب كل ما حدث لهذا الطفل المسكين لو ان الامن لم يتقاعس عن القيام بواجبه، الامن لم يتدخل في الوقت المناسب رغم علمه بهوية المختطِف وتعمد ترك المجرم ليقتل الضحية.