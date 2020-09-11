مجلس النواب يفتح ملف صفقات وزارة الصحة الخاصة بكورونا

هبة بريس ـ الرباط

وجهت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب دعوة إلى كافة الأعضاء من أجل عقد اجتماع، يوم الخميس 17 شتنبر 2020 بحضور وزير الصحة، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم جائحة كورونا.

ويأتي هذا الاجتماع بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وفريق العدالة والتنمية والفريق الحركي والفريق الاشتراكي.

وتجتمع اللجنة المذكورو لدراسة مواضيع تتعلق بالصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل الجائحة، وتطور الوضع الوبائي المقلق في الآونة الأخيرة، وتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية، ومدى تحفيز العاملين بقطاع الصحة، وتقييم فترة الحجر الصحي.

وسيعقد هذا الاجتماع طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن، مع إمكانية المشاركة عبر تقنية المناظرة المرئية.

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