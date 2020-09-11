أكادير.. إصابة مدير مؤسسة تعليمية وأستاذة بفيروس كورونا

منذ 21 دقيقة
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسابق السلطات الصحية بأكادير الزمن، من أجل حصر عدد مخالطي مدير مؤسسة تعليمية بالجماعة الترابية تامري شمال أكادير، بعد اصابته بفيروس كورونا .

وعلمت الجريدة، أن زوجة المدير وأستاذة بنفس المؤسسة قد أصيبوا بالفيروس يوم أمس الخميس 10 شتنبر الجاري، فيما لم يتم الاعلان بعد عن نتائج التحاليل المخبرية لعدد من المخالطين.

وجاءت إصابة مدير المؤسسة التعليمية بعد أربعة أيام من إنطلاق الموسم الدراسي، والتحاق التلاميذ بفصولهم الدراسية في اطار التعليم الحضوري الذي اعلنت عنه وزارة أمزازي بشكل إختياري، فيما يسود تخوف من أسر التلاميذ من إنتشار الفيروس، خصوصا أن مؤسسات تعليمية خصوصا بالعالم القروي لم تطبق بشكل جيد البرتوكول الصحي المعمول به.

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