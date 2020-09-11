كورونا.. هكذا استقبل الطلبة والطالبات بمراكز الامتحانات بسطات “صور”

منذ ساعتين
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا في مواجهة كورونا، وفي إطار ضمان تكافؤ الفرص وتقريب الخدمات وتوفير أجواء صحية تضمن سلامة وصحة الطلبة والطالبات، أشرفت رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات بمعية عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور نجيب الحجيوي، زيارة تفقدية لمختلف المراكز التي تحتضن محطات  امتحانات الدورة الربيعية، حيث حط أعضاء اللجنة الرحال بكل من مركز برشيد والجديدة، لتقييم الوضع بتنسيق تام مع السلطات الأمنية والصحية والترابية، ضمن عملية احترم فيها البروتوكول الصحي  وفرت لها وسائل لوجستيكية من قاعات رياضية ومدرجات بهدف ضمان التباعد الجسدي، وتوفير وسائل التعقيم بكميات كبيرة، بالاضافة إلى وتوزيع ما يقارب 14كمامة، ناهيك عن توفير الموارد البشرية الكافية لانجاح المحطة التي خلفت ارتياحا كبيرا بين صفوف الطلبة والطالبات.
في ظروف اكثر من جيدة وبصفر  خطأ  رغم العدد الكبير للطلبة ، وقد وقفت كل من رئيسة جامعة الحسن الأول وعميد  كلية الحقوق على انطلاق وسير عملية الامتحانات طيلة اليوم وبتنسيق مع السلطات الأمنية والصحية والترابية مع توفير جميع مواد التعقيم والوقاية وأزيد من 14 الف كمامة.

هذا وكانت جامعة الحسن الأول  بسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  قد اتخذتا قرارا وصف بالجريء في زمن كورونا يروم تقريب الخدمات الجامعية من طلبة الأقليم بجهة الدار البيضاء سطات، تماشيا مع الاجراءات والتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وفي إطار الظروف الوبائية التي تعيشها بلادنا تماشيا وتوصيات الوزارة الوصية على القطاع، استنادا على مقررات اللجنة البيداغوجية على مستوى جامعة الحسن الأول بسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بها، حيث بادرتا إلى احداث مجموعة من مراكز الامتحانات الجامعية بكل من سطات وبرشيد وابن احمد وخريبكة والجديدة.

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تعليق واحد

  1. هنيئا للشعب المغربي بمثل هذه المسؤولية.على جميع المسؤولين الاقتداء بها جوالك الله خيرا.

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