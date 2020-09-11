انفجار ضخم يزعزع سكون الأردن وسط استنفار للجيش

هبة بريس ـ وكالات

استفاق سكان الأردن على وقع ذوي انفجار ضخم هز سكون العاصمة عمان و هو ما استنفر وحدات الجيش الأردني التي طوقت مكان الحادث و منعت الاقتراب منه لساعات.

أعلنت السلطات الأردنية أنّ انفجاراً وقع، فجر الجمعة، في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء التي تبعد 25 كلم شرق العاصمة عمّان، من دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، مرجّحة أن يكون ناجماً عن احتكاك كهربائي.

ومباشرة بعد وقوع الانفجار، خرج بيان مذيل بتوقيع مؤسسة الجيش الأردني أكدت من خلاله أن انفجارا ضخما وقع فجر اليوم الجمعة، في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء.

و أشار بيان الجيش الأردني إلى أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وقد شكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار الذي تجهل أسبابه لحدود الساعة.

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