احباط محاولة تهريب طنين من الحشيش بسواحل طنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي بالقصر الصغير، في الساعات الأولى من صباح الخميس، من احباط محاولة تهريب أزيد من طنين ونصف من الحشيش.

العملية التي تمت بتنسيق بين عناصر الدرك البحري والقوات المسلحة الملكية ، مكنت من ضبط 83 رزمة، كان المهربون يعتزمون العبور بها إلى جنوب اسبانيا بواسطة قارب مطاطي.

وتم رصد القارب المحمل بالحشيش، خلال عملية تمشيطية بشاطئ المنطقة، حيث كان يستعد للإبحار في اتجاه اسبانيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0