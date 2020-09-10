الداخلية التونسية تُحبط مخططا لـ”تركيز” إمارة إرهابية بقفصة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

كشفت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، أن قوات الأمن أحبطت”مخططا لتركيز إمارة إرهابية” في ولاية قفصة، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة تكفيريين، بعد أن تعمدوا التأثير على إمام بأحد المساجد في الجهة قصد استقطاب الفئات الشبابية.

وأضاف المصدر نفسه أن “مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بقفصة، تمكنت من الكشف يوم 8 سبتمبر الحالي، عن مخطط يهدف إلى تركيز إمارة إرهابية بمنطقة بئر السعد من معتمدية القطار”.

وقد وافقت النيابة العامة في تونس على “إحالتهم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصر والاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في الغرض، موضوعها الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

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