مندوبية “التامك” تشرع في تجميع معتقلي “حراك” الريف في سجن طنجة

هبة بريس- الرباط

قال أحمد الزفزافي والد “قائد” حراك الريف ناصر الزفزافي، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي“، أن عملية تجميع معتقلي حراك الريف في سجن واحد، بدأت أمس الأربعاء بنقل ثلاثة معتقلين من سجن جرسيف إلى سجن طنجة.

وأوضح الزفزافي الأب، أن سبب تأجيل نقل ابنه ناصر الزفزافي ونبيل أمحجيق من سجن “راس الماء” بفاس، إلى سجن طنجة يعود الى تدهور حالتهما الصحية، نتيجة إضرابهما عن الطعام.

جدير بالذكر ، أن مطلب التجميع في سجن واحد كان من أهم المطالب التي رفعها معتقلو أحداث الحسيمة، حيث دخلوا في إضراب عن الطعام استمر لأزيد من 20 يوما، جعل عدد من الاصوات تطالب بالتدخل بغية الاستجابة لمطالبهم.

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