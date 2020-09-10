اندونيسيا تسجل ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في إصابات كورونا

منذ 3 دقائق
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هبة بريس ـ وكالات

اعلنت السلطات الصحية الإندونيسية اليوم الخميس، عن تسجيل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ بداية الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة الإندونيسية أن عدد المصابين بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” ارتفع خلال اليوم الأخير بواقع 3861 إصابة جديدة، مقابل 3307 إصابات في اليوم السابق.

كما سجلت السلطات الصحية الإندونيسية خلال الساعات الـ24 الماضية 120 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 106 وفيات أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي سجلت منذ بداية الجائحة في أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد السكان 207203 إصابات مؤكدة منها 8456 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا.

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