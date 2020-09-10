البسيج يُفشل مخطط صناعة احزمة ناسفة أعدت لاستهداف المغاربة

هبة بريس ـ الرباط

نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تفكيك خلايا إرهابية، إثر عمليات أمنية متزامنة في الساعات الأولى لصباح الخميس 10 شتنبر، وذلك بكل من تمارة، الصخيرات، تيفلت وطنجة.

وفي تفاصيل العملية، فقد تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من اقتحام منزل المشتبه فيه بحي ”الكورة ١“ بتمارة، مما أسفر عن حجز مجموعة من المواد الخطيرة والمحظورة.

ويتعلق الأمر بمواد ومساحيق وسوائل كيميائية خطيرة، كانت معدة لاستعمالها في تصنيع أحزمة ناسفة خطيرة، إضافة إلى حجز خراطيش وبنادق وأشلحة بيضاء، كما حجز الأمنيون، خلال العمليات النوعية ذاتها، خراطيش خاصة وأسلحة بيضاء، وأقنعة سوداء تستعمل لإخفاء الوجه.

ويشار أن التدخل الأمني بتمارة، شهد حضور المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بزي مدني، في حين تمت باقي التدخلات بشكل متزامن، وذلك بكل من تمارة، الصخيرات، تيفلت وطنجة.

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