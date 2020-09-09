سدود ومراقبة أمنية مشددة لفرض الحظر بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل سلطات الدار البيضاء عملياتها الميدانية لفرض الإجراءات و التدابير الخاصة التي أقرتها الحكومة قصد تطويق رقعة انتشار فيروس كورونا، حيث استنفرت المصالح الإدارية و الأمنية كل عناصرها ليلا نهارا لتنزيل أمثل للتدابير المعلنة.

و حسب ما عاينت هبة بريس منذ تطبيق الإجراءات الجديدة فقد انتشرت قوات الأمن العمومي و الشرطة و ممثلي وزارة الداخلية بمختلف معابر و شوارع العاصمة الاقتصادية خاصة بالليل لفرض الحظر ومنع التنقل.

إجراءات الحظر التي أقرتها الحكومة و منذ دخولها حيز التنفيذ، شهدت صرامة و تشددا كبيرا في تطبيقها من طرف الأمن بالبيضاء و هو ما وثقته عدسات هبة بريس بالصوت و الصورة في هذا الروبورطاج:

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