بنعبد الله للحكومة: “باراكا من الإجراءات المباغتة والمفاجئة راه الناس طابو”

منذ 10 دقائق
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في كلمة ألقاها أمام متتبعيه بصفحته الرسمية بالفايسبوك، انتقد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية قرارات الحكومة و التي وصفها بالارتجالية.

نبيل بنعبد الله و في كلمته هاجم حكومة العثماني بسبب قرارات “آخر الليل” ، مؤكدا أن الوضعية كانت معروفة منذ أيام و كل حكومات العالم تناقش تطورات الوضعية الوبائية و الدخول المدرسي في هاته الظرفية و بالتالي ليس هناك عذر لحكومتنا لاتخاذ قرارات متأخرة في ساعات متأخرة من الليل.

و وجه الأمين العام لحزب الكتاب رسالة للحكومة قائلا: “باراكا من الإجراءات المباغتة والمفاجئة، راه الناس طابو بهادشي”، في إشارة منه للقرارات المتأخرة التي لا تراعي وضعية و لا مشاعر المواطنين.

و أضاف بنعبد الله في ذات الكلمة: “عليكم أن تثقوا في المغاربة وأن تتواصلوا معهم إذا أردتم أن يثقوا في الحكومة، وهم سيمتثلون للإجراءات كما استجابوا لتدابير الحجر الصحي منذ بدايته”.

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