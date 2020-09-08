كورونا .. إقرار التعليم عن بعد في 26 مؤسسة بجهة فاس مكناس

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ و م ع

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن تطبيق نظام التعليم عن بعد حصريا في 26 مؤسسة تعليمية تقع في الأحياء المغلقة التي صنفت بؤرا وبائية على مستوى الجهة.

وجاء ذلك حسب بلاغ للأكاديمية تفعيلا لتوصيات السلطات الترابية والصحية، وتبعا للبلاغ الاخباري لوزارة التربية الوطنية في هذا الموضوع.

ويهم هذا القرار 17 مدرسة خاصة و9 مدارس عمومية تتوزع بين مدن فاس (3) وافران (2) ومكناس (21).

وأكدت الأكاديمية أنها ستعمل على تحيين لائحة المؤسسات المعنية بهذا القرار وفق مستجدات الحالة الوبائية بالجهة.

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تعليق واحد

  1. تدريس المواد العلمية و التقنية باللغة الانجليزية هدا هو الحل للتعليم

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