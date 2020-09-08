البام “يسائل وزير الصحة بخصوص ملابسات وفاة طفلة أمام مستوصف “أمتار”

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

وجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا ، لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، بخصوص وفاة طفلة بلعت حبة عنب أمام باب مستوصف “أمتار” باقليم شفشاون.

وجاء في سؤال فريق الاصالة والمعاصرة، أن باب مستوصف “أمتار” شهد وفاة تراجيدية لطفلة لا يتجاوز عمرها السنتين بسبب اختناق ناتج عن بلع حبة عنب، حيث أن الخطير في الامر هو كون أبواب المستوصف المذكور ظلت موصدة منذ مدة ، ولايوجد أي إطار طبي أو صحي مداود، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص جدوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستوصف.

وأردف المصدر ذاته ، أن مأساة وفاة الطفلة أمام باب المستوصف، عرْت على فشل المنظومة الصحية بالاقليم ، والتي لاتوفر أبسط الاسعافات الضرورية للمواطنين والمواطنات، رغم أن الفصل 31 من دستور المملكة ينص على الحق في العلاج.

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