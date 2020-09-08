كورونا بسطات.. الفايسبوك ينوب عن مديرية الصحة في نشر الحصيلة

منذ 19 ساعة
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ظل الوضعية الوبائية وتحديات المرحلة، وفي سياق المجهودات المبدولة من قبل كافة المتدخلين لمحاصرة هذا الوباء اللعين، وانسجاما مع الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الصحة وانفتاحها لتنوير الرأي العام وقطع الطريق عن دعاة الإشاعة وتضخيم الأرقام، في ظل هذا كله، لازال اقليم سطات وساكنته وباقي مكوناته يعتمدون في حصولهم على المعلومة على القصاصات بألوان زاهية حمراء اللون التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، تتضمن أرقاما ومعلومات حول ضحايا هذا الفيروس، في غياب تام للمصادر الرسمية من المديرية الاقليمية للصحة بسطات التي لم تكلف نفسها عناء نشر المعطيات على صفحتها الرسمية لاسيما واننا نعيش في زمن العولمة.

وفي هذا الصدد نشرت صفحة ” أخبار سطات الفايسبوكية” استنادا الى مصادرها، نشرت قصاصة أعلنت من خلالها بأن الوضعية الوبائية بالاقليم عرفت تسجيل16 حالة إصابة مؤكدة، واحدة بامزامزة الجنوبية والبقية بمدينة سطات، المصادر ذاتها تفيد نفس الصفحة، أكدت بأن 9 من الحالات اكتشفت من حالات محتملة والباقي من المخالطين.

واستغرب العديد من المتتبعين للشأن المحلي، نهج المديرية الاقليمية للصحة بسطات لسياسة النأي بالنفس وعدم تفاعلها مع المعطيات الوبائية،  وتبنيها لسياسة الآذان الصماء، تاركة الفرصة أمام مواقع التواصل الاجتماعي لتداول المعطيات ومسرحا للنقاشات.

وللاشارة، فقد سبق لجهات منتخبة باقليم سطات أن راسلت وزارة الصحة عبر سؤال كتابي حول عدم افصاح المديرية الاقليمية للصحة بسطات عن الحصيلة اليومية، متسائلين عن سبب عدم تواصلها مع الرأي العام، ناهيك أن العديد من ممثلي المنابر الاعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اشتكوا من غياب المعطيات التفصيلية لحالات الإصابة بـ”كورونا” على مستوى الاقليم.

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تعليق واحد

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