بعد صدور عدد من مذكرات البحث في حقه.. كمين دركي يطيح بأشهر “بزناز” في المحمدية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد صدور عدد من مذكرات البحث الوطنية في حقه، سقط أخيرا أحد أشهر تجار المخدرات ضواحي المحمدية في يد عناصر الدرك بعد كمين محكم تم نصبه له و هو متلبس بحيازة كمية مهمة من الممنوعات.

و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة بني يخلف ضواحي المحمدية قد تمكنوا من إنهاء نشاط تاجر مخدرات معروف يلقب ب”الجبلي” و كان يعتبر من بين المروجين الرئيسيين للمخدرات بالمنطقة.

و قد تم توقيف المتهم بعد كمين محكم من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث عثر بحوزته لحظة توقيفه على كمية مهمة من المخدرات و منها ثلاثة كيلوغرامات من الشيرا و سلاح أبيض.

و في الوقت الذي لاذ فيه اثنان من مرافقي الموقوف بالفرار، تم تحرير مذكرة بحث في حقهما، بينما جرى تقديم تاجر المخدرات تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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