بعد صدور عدد من مذكرات البحث في حقه.. كمين دركي يطيح بأشهر “بزناز” في المحمدية

منذ 9 ساعات
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد صدور عدد من مذكرات البحث الوطنية في حقه، سقط أخيرا أحد أشهر تجار المخدرات ضواحي المحمدية في يد عناصر الدرك بعد كمين محكم تم نصبه له و هو متلبس بحيازة كمية مهمة من الممنوعات.

و في التفاصيل، أفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة بني يخلف ضواحي المحمدية قد تمكنوا من إنهاء نشاط تاجر مخدرات معروف يلقب ب”الجبلي” و كان يعتبر من بين المروجين الرئيسيين للمخدرات بالمنطقة.

و قد تم توقيف المتهم بعد كمين محكم من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث عثر بحوزته لحظة توقيفه على كمية مهمة من المخدرات و منها ثلاثة كيلوغرامات من الشيرا و سلاح أبيض.

و في الوقت الذي لاذ فيه اثنان من مرافقي الموقوف بالفرار، تم تحرير مذكرة بحث في حقهما، بينما جرى تقديم تاجر المخدرات تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضبط أزيد من 74 ألفا قنينة من المشروبات الكحولية المخالفة للمقتضيات الضريبية بفاس

ضبط أزيد من 74 ألفا قنينة من المشروبات الكحولية…

منذ ساعة واحدة
Photo of شكوك حول اختطافه.. إختفاء غامض لطفل بطنجة

شكوك حول اختطافه.. إختفاء غامض لطفل بطنجة

منذ ساعتين
Photo of بعد إضرامه النار في جسده بقلب دائرة أمنية.. زوجة الضحية تسرد تفاصيل و ملابسات الواقعة

بعد إضرامه النار في جسده بقلب دائرة أمنية.. زوجة…

منذ ساعتين
Photo of أمن فاس يتفاعل بسرعة مع مقطع فيديو لسيدة تدعي سرقة ممتلكاتها من داخل منزلها

أمن فاس يتفاعل بسرعة مع مقطع فيديو لسيدة تدعي…

منذ 3 ساعات
Photo of الشرطة العلمية بفاس تحل بغفساي لفك لغز جريمة سرقة محولات كهربائية

الشرطة العلمية بفاس تحل بغفساي لفك لغز جريمة سرقة…

منذ يوم واحد
Photo of أمن البيضاء يوقع بعصابة تتزعمها فتاة تغري ضحاياها بالجنس و تبتزهم

أمن البيضاء يوقع بعصابة تتزعمها فتاة تغري ضحاياها بالجنس…

منذ يوم واحد
Photo of أكادير : قبل الدخول المدرسي .. أستاذ يضع حداً لحياته

أكادير : قبل الدخول المدرسي .. أستاذ يضع حداً…

منذ يومين
Photo of حجز ثلاثة أطنان و700 كيلوغرام من مخدر الشيرا بضواحي اثنين شتوكة

حجز ثلاثة أطنان و700 كيلوغرام من مخدر الشيرا بضواحي…

منذ يومين
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات بإقليم تطوان

تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات بإقليم تطوان

منذ يومين
Photo of قتيل و7 مصابين في “حوادث الطعن” في بريطانيا

قتيل و7 مصابين في “حوادث الطعن” في بريطانيا

منذ يومين

تعليق واحد

  1. ينبغي تعقب الأباطرة الكبار ومن يدعمهم، حتى لا يجد المروجون والمزودون والبائعون ما يبيعون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق