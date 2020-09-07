وفاة الدبلوماسي المغربي السابق بوشعيب الخلفي في فرنسا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

توفي يوم السبت الماضي في مولان بفرنسا، بوشعيب الخلفي، الدبلوماسي المغربي السابق، عن سن يناهز 68 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. علم ذلك اليوم الاثنين لدى محيطه .

وكان الفقيد قد راكم تجربة طويلة كقنصل عام للمملكة على التوالي في كل من فيلومومبل وبرشلونة وأورلي.

وبعد تقاعده، استقر الفقيد في فرنسا ،حيث يواصل أبناؤه دراستهم، و منذ ذلك الحين لم يتوانى عن وضع خبرته في خدمة الجمعيات المغربية في منطقة إيل دو فرانس.

وفي بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، أعرب القائمون على المسجد الكبير في إيفريكوركورون ، وكافة جمعيات المغاربة في منطقة إيل دو فرانس، عن مشاعر حزنهم لرحيل “خادم كبير للمغرب والمغاربة أينما كان ، وفي مختلف مناصب المسؤولية التي تقلدها”، ولفقدان “رجل كبير عرف بتواضعه ولطفه وصدقه وابتسامته التي لا تفارق محياه مهما كانت الظروف” .

كما أعربوا عن أسفهم لفقدان “صديق مخلص وخدوم ، ظل دائما على استعداد لتقديم المساعدة، ولم يتوقف، حتى بعد تقاعده ، عن وضع خبرته في خدمة الجمعيات المغربية في المنطقة”.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى، يوم الجمعة القادم، في المربع الإسلامي بمقبرة مولان.

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