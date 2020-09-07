وفاة الدبلوماسي المغربي السابق بوشعيب الخلفي في فرنسا
هبة بريس
توفي يوم السبت الماضي في مولان بفرنسا، بوشعيب الخلفي، الدبلوماسي المغربي السابق، عن سن يناهز 68 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. علم ذلك اليوم الاثنين لدى محيطه .
وكان الفقيد قد راكم تجربة طويلة كقنصل عام للمملكة على التوالي في كل من فيلومومبل وبرشلونة وأورلي.
وبعد تقاعده، استقر الفقيد في فرنسا ،حيث يواصل أبناؤه دراستهم، و منذ ذلك الحين لم يتوانى عن وضع خبرته في خدمة الجمعيات المغربية في منطقة إيل دو فرانس.
وفي بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، أعرب القائمون على المسجد الكبير في إيفريكوركورون ، وكافة جمعيات المغاربة في منطقة إيل دو فرانس، عن مشاعر حزنهم لرحيل “خادم كبير للمغرب والمغاربة أينما كان ، وفي مختلف مناصب المسؤولية التي تقلدها”، ولفقدان “رجل كبير عرف بتواضعه ولطفه وصدقه وابتسامته التي لا تفارق محياه مهما كانت الظروف” .
كما أعربوا عن أسفهم لفقدان “صديق مخلص وخدوم ، ظل دائما على استعداد لتقديم المساعدة، ولم يتوقف، حتى بعد تقاعده ، عن وضع خبرته في خدمة الجمعيات المغربية في المنطقة”.
وسيوارى جثمان الراحل الثرى، يوم الجمعة القادم، في المربع الإسلامي بمقبرة مولان.