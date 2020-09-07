الشرطة العلمية بفاس تحل بغفساي لفك لغز جريمة سرقة محولات كهربائية

خالد العروسي – هبة بريس

حلت بجماعة سيدي يحيى بني زروال وجماعة الرتبة التابعين لدائرة غفساي إقليم تاونات اليوم الاثنين 07 شتنبر الجاري، عناصر الشرطة العلمية بفاس مرفوقة بعناصر من الدرك بغفساي و السلطة المحلية، للتحقيق و تعميق البحث في سرقة محولات كهربائية تستخدم في ضخ مياه الشرب.

ووفق تدوينة عبد الحق أبو سالم رئيس جماعة الرتبة سابقا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. قال أن فريق من الشرطة العلمية بفاس مصحوبا بعناصر من دركية غفساي و السلطة المحلية، حلوا صباح اليوم بجماعة سيدي يحيى بني زروال وجماعة الرتبة قصد التحقيق في سرقة محولات كهربائية.

وأشار ذات المصدر إلى أن عناصر الشرطة العلمية قامت بتمشيط مكانين مسرح الجريمة وأخذت البصمات المتواجدة فوق كل الأدوات والأعمدة الكهربائية وكذا أخذ كل الدلائل التي يمكن أن تساعد الشرطة على تحديد هوية أفراد هذه العصابة الخطيرة.

و تعود تفاصيل السرقة ليوم الخميس الماضي، حيث أقدمت عصابة يجهل عدد أفرادها بالدخول إلى جماعة ” الرتبة”، وقامت بالسطو على محول كهربائي يغذي ساكنة الجماعة بالماء الصالح للشرب، ما نتج عنه تعطل تزويد الصهريج الرئيسي بالماء، وحرمان الساكنة من هذه المادة الحيوية.

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