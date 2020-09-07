انتقادات و تعاليق ساخرة ترافق قرارات “آخر الليل” الحكومية

منذ 4 ساعات
3

نجلاء مزيان  – هبة بريس

انتقد الإعلامي المغربي “صامد غيلان ” عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام  القرار الحكومي بشأن الدراسة عن بعد .

و نشر تدوينة يبين فيها أوجه التشابه بين القرارات الحكومية و منتخب ألمانيا قائلا :” القاسم المشترك بين الحكومة و المنتخب الألماني هو قلب الموازين في الدقيقة التسعين ؛ غير ألمانيا كتربح كأس العالم و احنا غانضحكو علينا العالم” ؛( على حد تعبيره).

و في نفس السياق علق الإعلامي “رشيد العلالي” عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي بموقع انستقرام:” خلصتو الواجبات المدرسية ؟ شريتو الأدوات؟ ايوا داكشي لي بغينا بقاو فداركم “.

و أضاف ” العلالي” في تدوينة أخرى :”أهم درس تعلمتو فالمغرب و هو منبقاش نعس بكري لان القرارات الحكومية تتصدر غير بالليل”.

و بدوره الإعلامي “رشيد الإدريسي” أعرب عن انتقاده للبلاغات الحكومية الليلة قائلا : ” بلاغات ليلية حيت سبابنا خفاش”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: “منقدروش نجحو بوحدنا فهاد التحدي و لن نغامر بسلامة التلاميذ”

العثماني: “منقدروش نجحو بوحدنا فهاد التحدي و لن نغامر…

منذ 6 ساعات
Photo of المالكي يجالس سفيرة فرنسا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

المالكي يجالس سفيرة فرنسا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين…

منذ 6 ساعات
Photo of بوساطة مغربية.. فرقاء ليبيا السياسيين يستأنفون اليوم مفاوضاتهم ببوزنيقة

بوساطة مغربية.. فرقاء ليبيا السياسيين يستأنفون اليوم مفاوضاتهم ببوزنيقة

منذ 7 ساعات
Photo of بتعليمات من جنرالات العسكر.. البرلمان الجزائري خصص معظم وقته لقضية الصحراء المغربية

بتعليمات من جنرالات العسكر.. البرلمان الجزائري خصص معظم وقته…

منذ 7 ساعات
Photo of برشلونة.. قنصلية المملكة ستفتح أبوابها يوم غد الثلاثاء بعد عملية تعقيم شاملة

برشلونة.. قنصلية المملكة ستفتح أبوابها يوم غد الثلاثاء بعد…

منذ 7 ساعات
Photo of وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق يُثمنان سعي المغرب لإيجاد حل للأزمة الليبية

وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق يُثمنان سعي المغرب…

منذ 21 ساعة
Photo of لزرق :”أغلب المعارك السياسية أضحت تُدار بثقافة الغنيمة والانفراد“

لزرق :”أغلب المعارك السياسية أضحت تُدار بثقافة الغنيمة والانفراد“

منذ 23 ساعة
Photo of بوريطة: ”هناك دينامية إيجابية من شأنها أن تهيئ أرضية للتقدم نحو حل للأزمة الليبية“

بوريطة: ”هناك دينامية إيجابية من شأنها أن تهيئ أرضية…

منذ يوم واحد
Photo of بوريطة :” استقرار ليبيا من استقرار المغرب”

بوريطة :” استقرار ليبيا من استقرار المغرب”

منذ يوم واحد
Photo of الرباط تحتضن أطراف النزاع الليبي لتثبيت وقف إطلاق النار

الرباط تحتضن أطراف النزاع الليبي لتثبيت وقف إطلاق النار

منذ يوم واحد

‫3 تعليقات

  1. ملي ولا حتا التافه ديال رشيد العلالي تيدير تعليق اعرف بأن البلاد ضاعت سير علق على البرنامج التافه ديالك ايها التافه.

  2. لدينا في لغتنا الامازيغية مثل يقول:”لْهَمْ نْيِيضْ أسْطْصَى نْسْوَاسْ.” أي كل ما يعمل بالليلي يصبح سخرية بالنهار

  3. ضحكتوا فينا العالم الله يخلصكم والله ياخد فيكم الحق في اقرب وقت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق