انتقادات و تعاليق ساخرة ترافق قرارات “آخر الليل” الحكومية
نجلاء مزيان – هبة بريس
انتقد الإعلامي المغربي “صامد غيلان ” عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام القرار الحكومي بشأن الدراسة عن بعد .
و نشر تدوينة يبين فيها أوجه التشابه بين القرارات الحكومية و منتخب ألمانيا قائلا :” القاسم المشترك بين الحكومة و المنتخب الألماني هو قلب الموازين في الدقيقة التسعين ؛ غير ألمانيا كتربح كأس العالم و احنا غانضحكو علينا العالم” ؛( على حد تعبيره).
و في نفس السياق علق الإعلامي “رشيد العلالي” عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي بموقع انستقرام:” خلصتو الواجبات المدرسية ؟ شريتو الأدوات؟ ايوا داكشي لي بغينا بقاو فداركم “.
و أضاف ” العلالي” في تدوينة أخرى :”أهم درس تعلمتو فالمغرب و هو منبقاش نعس بكري لان القرارات الحكومية تتصدر غير بالليل”.
و بدوره الإعلامي “رشيد الإدريسي” أعرب عن انتقاده للبلاغات الحكومية الليلة قائلا : ” بلاغات ليلية حيت سبابنا خفاش”.
3 تعليقات
ملي ولا حتا التافه ديال رشيد العلالي تيدير تعليق اعرف بأن البلاد ضاعت سير علق على البرنامج التافه ديالك ايها التافه.
لدينا في لغتنا الامازيغية مثل يقول:”لْهَمْ نْيِيضْ أسْطْصَى نْسْوَاسْ.” أي كل ما يعمل بالليلي يصبح سخرية بالنهار
ضحكتوا فينا العالم الله يخلصكم والله ياخد فيكم الحق في اقرب وقت