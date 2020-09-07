انتقادات و تعاليق ساخرة ترافق قرارات “آخر الليل” الحكومية

نجلاء مزيان – هبة بريس

انتقد الإعلامي المغربي “صامد غيلان ” عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام القرار الحكومي بشأن الدراسة عن بعد .

و نشر تدوينة يبين فيها أوجه التشابه بين القرارات الحكومية و منتخب ألمانيا قائلا :” القاسم المشترك بين الحكومة و المنتخب الألماني هو قلب الموازين في الدقيقة التسعين ؛ غير ألمانيا كتربح كأس العالم و احنا غانضحكو علينا العالم” ؛( على حد تعبيره).

و في نفس السياق علق الإعلامي “رشيد العلالي” عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي بموقع انستقرام:” خلصتو الواجبات المدرسية ؟ شريتو الأدوات؟ ايوا داكشي لي بغينا بقاو فداركم “.

و أضاف ” العلالي” في تدوينة أخرى :”أهم درس تعلمتو فالمغرب و هو منبقاش نعس بكري لان القرارات الحكومية تتصدر غير بالليل”.

و بدوره الإعلامي “رشيد الإدريسي” أعرب عن انتقاده للبلاغات الحكومية الليلة قائلا : ” بلاغات ليلية حيت سبابنا خفاش”.

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