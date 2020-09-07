وزارة أمزازي تتفاعل مع صور “تكدس التلاميذ” في أحد الأقسام و تفتح تحقيقا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد الجدل التي أثارته صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها تلاميذ مكدسون في إحدى القاعات المدرسية بشكل لا يراعي إجراءات الوقاية و التباعد، بادرت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع.

و أكدت وزارة أمزازي أنها قررت فتح تحقيق عاجل تفاعلا مع صورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها تكدس التلاميذ داخل أحد الأقسام في أول أيام الدخول المدرسي.

وأكدت الوزارة ذاتها أن أحد الأشخاص عمد إلى نشر صورة تظهر تكديسا للتلاميذ داخل أحد الأقسام الدراسية دون أي احترام والتزام بالتدابير الوقائية التي ينص عليها البروتوكول الصحي المفعل على مستوى جميع المؤسسات التعليمية.

و أوضحت الوزارة ظهر اليوم على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعمل في الوقت الراهن على التأكد من صحة الصورة المروجة وتحديد مكان تصويرها إذا ثبتت صحتها، مضيفة أنها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الذين عرضوا حياة التلاميذ للخطر وقاموا بتصويرهم في هذه الوضعية.

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