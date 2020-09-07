وزارة أمزازي تتفاعل مع صور “تكدس التلاميذ” في أحد الأقسام و تفتح تحقيقا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد الجدل التي أثارته صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها تلاميذ مكدسون في إحدى القاعات المدرسية بشكل لا يراعي إجراءات الوقاية و التباعد، بادرت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع.
و أكدت وزارة أمزازي أنها قررت فتح تحقيق عاجل تفاعلا مع صورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها تكدس التلاميذ داخل أحد الأقسام في أول أيام الدخول المدرسي.
وأكدت الوزارة ذاتها أن أحد الأشخاص عمد إلى نشر صورة تظهر تكديسا للتلاميذ داخل أحد الأقسام الدراسية دون أي احترام والتزام بالتدابير الوقائية التي ينص عليها البروتوكول الصحي المفعل على مستوى جميع المؤسسات التعليمية.
و أوضحت الوزارة ظهر اليوم على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعمل في الوقت الراهن على التأكد من صحة الصورة المروجة وتحديد مكان تصويرها إذا ثبتت صحتها، مضيفة أنها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الذين عرضوا حياة التلاميذ للخطر وقاموا بتصويرهم في هذه الوضعية.
4 تعليقات
فبدل أن يقوموا بحل المشكل عن طريق توفير ظروف ملائمة للتلاميذ من اجل استكمال موسمهم الدراسي بشكل جيد فإن وزارة امزازي تجاري عكس الريح ببحثها عن صاحب الصورة الله يعطينا وجهكم
…..نتيجة المهرجانات و السهرات و المواسم و فساد المال العام.
آسف ياوطني العزيز.
رأي ان الوزير هو المسؤول الوحيد على هذه المهزلة.
ادا تبتت ان الصورة حديثة العهد وفي زمن كورونا يجب محاسبة المسؤول عن هده المهزلة اما ادا كانت قديمة ولا علاقة لها بزمن كرونا فيجب معاقبة المصور لانه يحدث فتنة نحن في غنى عنها وانا ارجح ان هده الصورة قديمة لانه اصلا التلاميد لم يلتحقوا باقسامهم بعد فقبل الدخول بليلة صدر قرار التوقيف عن الدراسة ومثل هده الصور تحدث جدلا في حق المغرب من طرف الدول وحنا اللي فينا يكفينا