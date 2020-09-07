المركز الجهوي للاستثمار يطلق قافلة رقمية لمواكبة حاملي المشاريع بجهة فاس مكناس

هبة بريس – فاس

بعد النجاح الذي عرفته القافلة الرقمية بجهة الشرق، المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس يطلق يوم غد الثلاثاء 8 شتنبر 2020 المحطة الثانية للقافلة الرقمية الصغرى “Microlabs Solutions”لمواكبة حاملي المشاريع، المقاولين الذاتيين و المقاولات الصغرى، في جهة فاس مكناس، بهدف تمكين المقاولين أو حاملي المشاريع من الأدوات الملموسة لضمان استمرارية أنشطتهم.

ووفق بلاغ توصلت ” هبة بريس ” بنسخة منه، فإن هذا البرنامج يستجيب في عمقه وغاياته إلى التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 11 أكتوبر 2019. حيث سيتم مواكبة المقاولين في إطار لقاءات افتراضية ستجرى عبر منصة صممت خصيصاً لهذا الغرض قصد بحث إمكانات ضمان استمرارية نشاط المقاولة و/ أو تدعيمها /أو تطويرها لفائدة أكثر من 150 مقاولة صغيرة في جهة فاس – مكناس.

وأضاف ذات البلاغ، أنMicrolabs Solutions يضع رهن إشارة المستفيدين خبراء و مكونين للبث وإيجاد الحلول لسؤال يطرحه المقاول بشأن جانب معين من مسار مقاولته أو مشروعه، من قبيل التمويل والمواكبة الإدارية والتسويق والتطوير وما إلى ذلك. مشيرا إلى أنه، سيتم تحديد التدخلات والإشراف والمساعدة التقنيين أو المواكبة في شكل توجيهات نحو الإجراءات الأساسية أو المتقدمة أو المشخصة مع مدير المقاولة.

يشار، إلى أن Microlabs Solutions سيقدم لحاملي المشاريع، والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، في مجموعات صغيرة، مساحات للبحث عن حلول جاهزة ومبتكرة بالمجان، حتى يتمكنوا في نهاية المطاف من تطوير مشاريعهم.

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