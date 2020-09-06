مطالب بإقرار ترقية استثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين

منذ 11 ساعة
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هبة بريس – الرباط

راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مجددة التأكيد على طلبها الرامي إلى إقرار ترقية استتنائية بأثر رجعي إداري ومالي لفائدة الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، ضحايا التعديلات والتتميمات التي وقعت على المراسيم والقوانين المؤطرة لإطارهم المهني، وذلك لجبر الضرر ورد الاعتبار نسبيا  لفئة عانت التهميش والإقصاء لسنوات.

وقالت المراسلة أن تجديد التأكيد على هذا المطلب يدخل ضمن دورها كجمعية مهنية وطنية مسؤولة تضع هموم الممرضين وتقني الصحة والقابلات فيصلب اهتماماتها من جهة، وتلتزم بدورها كشريك مهني في إيجاد حلول عملية وواقعية من جهة أخرى.

واسترسلت المراسلة أن ما لامسته الجمعية المهنية بفضل تواصلها المستمر مع الضحايا قبل وبعد التسوية الأخيرة التي صادقت عليها وزارة المالية والاقتصادوإصلاح الإدارة المتمثلة في إقرار سنتين اعتباريتين لفائدتهم، حجم المعاناة بسبب الإقصاء، والإحباط و تسوية مخيبة للامال.

وختمت المراسلة أنها ولأجل تجاوز هذه الوضعية المقلقة، تطالب من الوزير  إعادة الملف إلى طاولة المفاوضات من جديد، بغية إقرار ترقية استتنائية بأثر رجعي إداري ومالي كحل مقبول و شافي.

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‫2 تعليقات

  1. اعطوهم الفلوس والترقية باش ايديرو الاضراب من تخلى عن بلاده وقت الحزة لا خير فيه

  2. الترقية الإستثنائية لجبر الضرر لهذه الفئة التي اقصيت من خلال عدة مراسيم ابتداء من 1993 الى المرسوم الإقصائي الأخير 2017.فليعلم العامة ان هذه الفئة اضربت ومازالت مستمرة في العمل لم تتخلى عن الواجب الوطني و منهم من يعملون في الصفوف الاولى في وجه الجاءحة

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