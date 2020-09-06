تعقيم مُؤسسات تعليمية ببني ملال استعداداً للموسم الدراسي الاستثنائي

هبة بريس – بني ملال

باشرت السلطات المحلية بإقليم بني ملال عمليات مكثفة لتعقيم جميع مرافق وفضاءات هذه المؤسسات بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، في اطار التدابير الاستباقية الهادفة إلى توفير الشروط الوقائية لاستقبال التلميذات والتلاميذ في ظروف صحية جيدة وآمنة وحفظ صحة وسلامة الأطقم الإدارية والتربوية وكذا عموم المرتفقين بمختلف المقرات الإدارية والمؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه العمليات التي تدخل في اطار تنفيذ البروتوكول الصحي المعتمد هذه السنة بالمؤسسات التعليمية، تبعا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاوري التنسيقي المنعقد مساء أول أمس بمقر الولاية تحت رئاسة والي الجهة وبحضور كافة المتدخلين المعنيين، والذي من خلاله تم تدارس وتباحث الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات والتحضير للدخول المدرسي الجديد، الذي يأتي في ظروف استثنائية تميزت باستمرار تفشي وباء كوفيد-19-.

ويشار أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن أعلنت أن تاريخ الدخول المدرسي الرسمي 2020-2021، حدد بشكل فعلي يوم الاثنين 7 شتنبر 2020 بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبالسنة الثانية لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي.

كما سبق لسعيد أمزازي ، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي،و أن صرح نسبة 80 في المئة من الأسر تقدمت بطلب التعليم الحضوري لأبنائهم خلال السنة الدراسية الجديدة 2020/2021.

وأضاف سعيد أمزازي خلال تصريح له في برنامج ”حديث مع الصحافة“ الذي يبث عبر القناة الثانية ، أن الطاقة الاستيعابية التي حددتها الوزارة داخل الحجرات الدراسية، ستكون ما بين 15 و20 تلميذا وتلميذة.

واسترسل أمزازي ، أن هذه الطاقة الاستيعابية حددت عن طريق احترام مسافة الأمان، بحيث تم وضع مسافة متر من الأمام والخلف واليمين واليسار ب النسبة لكل تلميذ، أي بتخصيص مساحة متر مربع .

ويشار أن وزارة التعليم، قد تركت المجال مفتوحا لآباء وأولياء التلاميذ من أجل استفادة أبنائهم من التعليم الحضوري، عوض عن بعد، عبر ملأ استمارة وضعتها الوزارة لهذا الغرض، والذي بررته بمقاربة تربوية من شأنها إنجاح العملية الدراسية خلال الموسم الحالي.

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