تعقيم مُؤسسات تعليمية ببني ملال استعداداً للموسم الدراسي الاستثنائي
هبة بريس – بني ملال
باشرت السلطات المحلية بإقليم بني ملال عمليات مكثفة لتعقيم جميع مرافق وفضاءات هذه المؤسسات بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، في اطار التدابير الاستباقية الهادفة إلى توفير الشروط الوقائية لاستقبال التلميذات والتلاميذ في ظروف صحية جيدة وآمنة وحفظ صحة وسلامة الأطقم الإدارية والتربوية وكذا عموم المرتفقين بمختلف المقرات الإدارية والمؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه العمليات التي تدخل في اطار تنفيذ البروتوكول الصحي المعتمد هذه السنة بالمؤسسات التعليمية، تبعا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاوري التنسيقي المنعقد مساء أول أمس بمقر الولاية تحت رئاسة والي الجهة وبحضور كافة المتدخلين المعنيين، والذي من خلاله تم تدارس وتباحث الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات والتحضير للدخول المدرسي الجديد، الذي يأتي في ظروف استثنائية تميزت باستمرار تفشي وباء كوفيد-19-.
ويشار أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن أعلنت أن تاريخ الدخول المدرسي الرسمي 2020-2021، حدد بشكل فعلي يوم الاثنين 7 شتنبر 2020 بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبالسنة الثانية لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي.