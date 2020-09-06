اتهامات الفساد تصل محيط الجنرال قايد صالح ، ماذا يجري في الجزائر؟

منذ 35 ثانية
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هبة بريس- متابعة

وصلت اتهامات الفساد في الجزائر حتى إلى محيط الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، الذي أشرف على العملية الانتقالية بين عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وذلك بنشر صحيفة “الوطن” تفاصيل عن ثروات هائلة لنجلي الجنرال، عادل وبومدين، مشددة على أن الاثنين ممنوعان من مغادرة تراب البلاد.

وقالت يومية “النهار الجديد” الجزئرية، السبت، إن عائلة رئيس أركان الجيش الفريق الراحل، أحمد قايد صالح، رفعت دعوى قضائية ضد جريدة “الوطن”  ردا على تحقيق نشرته بخصوص ممتلكات نجليه.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن عائلة قايد صالح “اتهمت جريدة الوطن، الناطقة بالفرنسية، بالتشهير والإضرار بذكرى الفريق والمجاهد الراحل، أحمد قايد صالح”، كما اتهمت العائلة الجريدة بـ”المساس بصورة الجيش الوطني الشعبي”.

واتُهم كذلك نجل الرئيس، خالد تبون، بعدة اتهامات منها غسيل الأموال واستغلال النفوذ وتكوين عصابة، وقد اعتقل خالد عام 2018 بعد مصادرة كميات من المخدرات. لكن القضاء برّأه شهر فبراير الماضي، أيّ بعد 3 أشهر من وصول والده للحكم، فيما تم الحكم على متهم آخر في الملف ذاته، هو كمال شيخي، بثماني سنوات.

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