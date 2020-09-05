بداية من الاثنين.. ترامواي البيضاء يضاعف عرباته ويستعين بالأمن لتنظيم تنقلاته

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تزامنا مع عودة التلاميذ و الطلاب للمدارس و الجامعات، قررت الشركة المكلفة بتدبير شبكة ترامواي البيضاء تعديل مواقيت التنقل لعربات مختلف الخطوط و تكييفها مع الدخول المدرسي و الجامعي، فضلا على التنسيق مع مصالح الأمن والسلطة المحلية لتدبير أمثل لهذا المرفق الحيوي.

و في هذا الصدد، أعلنت الشركة السالفة الذكر أنها خصصت نظاما جديدا للتنقل عبر خطي الترامواي، وذلك بمناسبة الدخول المدرسي ابتداء من 7 شتنبر الجاري من جهة، ولتلبية احتياجات الطلاب الجامعيين على أفضل وجه، خاصة أثناء فترات الامتحانات.

و تقرر تحديد معدل الترددات خلال فترة الذروة الصباحية والمسائية في 5 دقائق على الخط الأول، و7 دقائق على الخط الثاني، أخذا في الاعتبار بنية الشبكة، والأسطول المتاح، والشروط العامة للتنقل بمدينة الدار البيضاء.

وذكر بلاغ الشركة أن عدد الركاب في كل مقطورة سيبقى محدودا في نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، كما سيتم تعزيز تواجد العاملين الميدانيين الذين تلقوا تدريبا في مجال التدابير الصحية في جميع نقط الشبكة لاستقبال المسافرين في أفضل الظروف ودعوتهم لاحترام التدابير الصحية.

كما أوردت الشركة أنه من أجل تعزيز الشراكة، التي أثبتت نجاعتها خلال فترة الحجر الصحي، ستوفر القوات العمومية وحدات متنقلة لمواكبة التنظيم الأمثل لتنقل الركاب.

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