بريطانيا تسجل 1813 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

هبة بريس – وكالات

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، عن تسجيل 1813 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1813 حالة لتصل إلى مستوى 344164.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 31 أغسطس 1406 حالات، وفي 1 سبتمبر 1295، وفي 2 سبتمبر 1508، وفي 3 سبتمبر 1735، وفي 4 سبتمبر 1940، في أكبر حصيلة منذ 30 مايو.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت خلال اليوم الماضي 12 وفاة جديدة لدى أشخاص تم ثبوت إصابتهم بالفيروس في الفترة منذ 28 يوما، مقابل 10 حالات في إحصائية أمس 4 سبتمبر، لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41549.

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