جامعه ابن طفيل بالقنيطرة الثانية وطنيا ضمن تصنيف دولي

هبة بريس

تمكنت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة من حجز موقع لها ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم ضمن التصنيف الجديد ل “تايمز هاير إيدوكيشن” 2021، محدثة بذلك قفزة في ترتيبها الوطني من الرتبة الثالثة في السنة الفارطة إلى الرتبة الثانية هذه السنة.

وأوضحت جامعة ابن طفيل، في بلاغ لها، أنها تواصل تميزها بين جامعات العالم، عبر حصولها على رتبة مشرفة جديدة ضمن تصنيف “تايمز هاير إيدوكيشن”، وتحديدا في إطار التصنيف الدولي للجامعات 2021، الذي يعد أحد أكثر التصنيفات الدولية حظوة ومصداقية في تقييم أداء الجامعات ومعاهد التعليم العالي.

وأشارت إلى أن هذا التقدم في ترتيب جامعة ابن طفيل يعد تتويجا لجهودها واعترافا دوليا باستجابتها للمعايير الأربع التي يقوم عليها هذا التصنيف الدولي، والذي يرتكز على جودة التعليم والبحث والاستشهاد وتناقل المعارف وتدويلها.

وتؤكد الإنجازات التي حققتها الجامعة، يضيف البلاغ، على موقعها المشرف والمستحق بين جامعات العالم، إذ صنفت ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، كما حصلت على الرتبة الأولى وطنيا والرابعة إفريقيا وعربيا حسب تصنيف آخر ل”تايمز هاير إيدوكيشن”، يعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنص عليها الأمم المتحدة، الواردة في أبريل 2020.

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