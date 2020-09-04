إلى متى يستمر تجاهل وزير الصحة للمستشفى الإقليمي بجرسيف ؟

هبة بريس – يوسف أقضاض

يتساءل الرأي العام المحلي الجرسيفي عن مصير مشروع المستشفى الإقليمي الجديد لجرسيف الذي طال انتظاره، وعن مآل الوعود التي قدمتها وزارة الصحة بإخراجه لحيز الوجود تلبية لحاجيات إقليم الصحية.

حيث يعيش إقليم جرسيف وضعية صحية مزرية بالنظر إلى الخصاص الكبير في الأطر الطبية وشبه الطبية، بالإضافة إلى افتقاره إلى مؤسسات صحية قادرة على الاستجابة لحاجيات وانتظارات أكثر من 250 ألف نسمة.

و يفتقر المستشفى الحالي لجرسيف لعدد من التخصصات و منها غياب طبيب اخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية بالمستشفى خاصة في ظل أزمة كورونا.

ومع تأخر خروج هذا المشروع المهم لحيز الوجود، تتساءل الساكنة عن سبب هذا التعاطي مع الوضع الصحي بإقليم جرسيف سواء تعلق الأمر بالبنيات والتجهيزات، أو تعلق الأمر بالأطر الطبية وشبه الطبية. ولماذا كل هذا التأخير الحاصل في الوقت الذي تشهد فيه أقاليم أقل كثافة سكانية من جرسيف بناء و تجهيز العديد من المراكز الإستشفائية الجديدة و بمواصفات عصرية ؟.

فهل سيتدخل وزير الصحة ”خالد آيت الطالب“ ويعطي لجرسيف حقها كاملا في بنية صحية عصرية أم سيتم تجاهل إقليم جرسيف ؟ ومعه تستمر معاناة الجميع من ساكنة و كذا العاملين في القطاع الصحي بجرسيف ؟ وهل يعلم وزير الصحة أنه من الواجب عليه زيارة الإقليم لتفقد وضعية المنظومة الصحية المطبوعة أصلا بالهشاشة، وزادها استفحالا وتدهورا و هشاشة جائحة كورونا ؟

وجدير بالذكر أن المستشفى الإقليمي الحالي لجرسيف والذي سمي بهتانا بالإقليمي فهو لا يكاد يتعدى مستشفى محلي لا يتوفر على التجهيزات الطبية الكافية و الأطر و الموارد البشرية الصحية اللازمة، و ازدادت معاناة القطاع الصحي مع أزمة كورونا المستجد رغم كل الجهود المبذولة من أطر القطاع الصحي بجرسيف.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1