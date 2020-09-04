Réunion de la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants

إلى متى يستمر تجاهل وزير الصحة للمستشفى الإقليمي بجرسيف ؟

منذ ساعتين
0

هبة بريس – يوسف أقضاض

يتساءل الرأي العام المحلي الجرسيفي عن مصير مشروع المستشفى الإقليمي الجديد لجرسيف الذي طال انتظاره، وعن مآل الوعود التي قدمتها وزارة الصحة بإخراجه لحيز الوجود تلبية لحاجيات إقليم الصحية.

حيث يعيش إقليم جرسيف وضعية صحية مزرية بالنظر إلى الخصاص الكبير في الأطر الطبية وشبه الطبية، بالإضافة إلى افتقاره إلى مؤسسات صحية قادرة على الاستجابة لحاجيات وانتظارات أكثر من 250 ألف نسمة.

و يفتقر المستشفى الحالي لجرسيف لعدد من التخصصات و منها غياب طبيب اخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية بالمستشفى خاصة في ظل أزمة كورونا.

ومع تأخر خروج هذا المشروع المهم لحيز الوجود، تتساءل الساكنة عن سبب هذا التعاطي مع الوضع الصحي بإقليم جرسيف سواء تعلق الأمر بالبنيات والتجهيزات، أو تعلق الأمر بالأطر الطبية وشبه الطبية. ولماذا كل هذا التأخير الحاصل في الوقت الذي تشهد فيه أقاليم أقل كثافة سكانية من جرسيف بناء و تجهيز العديد من المراكز الإستشفائية الجديدة و بمواصفات عصرية ؟.

فهل سيتدخل وزير الصحة ”خالد آيت الطالب“ ويعطي لجرسيف حقها كاملا في بنية صحية عصرية أم سيتم تجاهل إقليم جرسيف ؟ ومعه تستمر معاناة الجميع من ساكنة و كذا العاملين في القطاع الصحي بجرسيف ؟ وهل يعلم وزير الصحة أنه من الواجب عليه زيارة الإقليم لتفقد وضعية المنظومة الصحية المطبوعة أصلا بالهشاشة، وزادها استفحالا وتدهورا و هشاشة جائحة كورونا ؟

وجدير بالذكر أن المستشفى الإقليمي الحالي لجرسيف والذي سمي بهتانا بالإقليمي فهو لا يكاد يتعدى مستشفى محلي لا يتوفر على التجهيزات الطبية الكافية و الأطر و الموارد البشرية الصحية اللازمة، و ازدادت معاناة القطاع الصحي مع أزمة كورونا المستجد رغم كل الجهود المبذولة من أطر القطاع الصحي بجرسيف.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شفشاون.. التحقيق مع نائب رئيس جماعة قروية يشتبه تورطه في قضايا مخدرات

شفشاون.. التحقيق مع نائب رئيس جماعة قروية يشتبه تورطه…

منذ ساعتين
Photo of تدوينة “فايسبوكية” تجرّ أستاذة “متعاقدة” للمحاكمة بالدريوش

تدوينة “فايسبوكية” تجرّ أستاذة “متعاقدة” للمحاكمة بالدريوش

منذ 4 ساعات
Photo of الرباح: المغرب عازم على مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرات “كورونا”

الرباح: المغرب عازم على مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرات “كورونا”

منذ 5 ساعات
Photo of ملتمس للرميد.. “إنقاذ” معتقلي “الحراك” المضربين عن الطعام

ملتمس للرميد.. “إنقاذ” معتقلي “الحراك” المضربين عن الطعام

منذ 6 ساعات
Photo of درك سيدي إسماعيل يستعمل “لاكريموجين” في مواجهة رب أسرة هدد بذبح زوجته وصغيريه

درك سيدي إسماعيل يستعمل “لاكريموجين” في مواجهة رب أسرة…

منذ 6 ساعات
Photo of المديرية العامة للأمن الوطني تستعد لفتح مدرسة للشرطة بطنجة

المديرية العامة للأمن الوطني تستعد لفتح مدرسة للشرطة بطنجة

منذ 7 ساعات
Photo of كورونا تُصيب أعضاء في الهلال الاحمر بطنجة

كورونا تُصيب أعضاء في الهلال الاحمر بطنجة

منذ 7 ساعات
Photo of التوزيع الجغرافي للحالات 1750 الجديدة المصابة ب”كورونا” في المغرب حسب الجهات

التوزيع الجغرافي للحالات 1750 الجديدة المصابة ب”كورونا” في المغرب…

منذ 7 ساعات
Photo of كورونا المغرب.. شفاء 1260مصابا خلال 24 ساعة الماضية

كورونا المغرب.. شفاء 1260مصابا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 8 ساعات
Photo of كورونا تُزهق روح 39 مصابا بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية

كورونا تُزهق روح 39 مصابا بالمغرب خلال 24 ساعة…

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق