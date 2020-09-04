توقيف شخصين تورطا في حيازة وترويج المؤثرات العقلية بالبيضاء

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما جرى توقيفهما بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بالطريق السيار بمدخل مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة التي كانا على متنها عن حجز 4260 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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