روسيا .. وزير الدفاع يتلقى لقاح “كورونا”

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو تلقي اللقاح ضد “كوفيد-19” الروسي.

وقالت الوزارة في بيان: “ردا على سؤال زملائه من الدول الأجنبية، قال سيرغي شويغو إنه تلقى مؤخرا اللقاح المحلي ضد كورونا المستجد”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من غشت الجاري، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم “سبوتنيك V”، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز “غامالي” بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وتم في وقت سابق اختبار اللقاح الروسي على أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما.

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‫2 تعليقات

  1. نتمنى ان ياتي هاد اللقاح بثماره ضد هد الفيروس انشالله في العاجل الاجل

  2. انها الروس الدولة العظمى ،في عهد بوتين الراءع

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