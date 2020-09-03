الصحة المصرية: 18 حالة وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 50 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس، 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 18 حالة وفاة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجل في البلاد حتى السبت بلغ 99425 حالة، بينها 75415 حالة شفاء و5479 حالة وفاة.

وأعلن المتحدث عن خروج 789 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى اليوم.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو

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