آسفي .. إحالة 3 أشخاص ضمن شبكة لتنظيم الهجرة السرية على النيابة العامة

هبة بريس

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي على النيابة العامة المختصة، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و38 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وحسب مصدر امني، قد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بتنظيم عملية تهجير ستة أشخاص بطريقة غير مشروعة انطلاقا من الميناء البحري لمدينة آسفي، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5.000 و10.000 درهم، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز هاتف محمول و مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح يوم أمس الثلاثاء.

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