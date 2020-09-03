آسفي .. إحالة 3 أشخاص ضمن شبكة لتنظيم الهجرة السرية على النيابة العامة

منذ 12 دقيقة
0

هبة بريس

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي على النيابة العامة المختصة، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و38 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وحسب مصدر امني، قد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بتنظيم عملية تهجير ستة أشخاص بطريقة غير مشروعة انطلاقا من الميناء البحري لمدينة آسفي، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5.000 و10.000 درهم، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز هاتف محمول و مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح يوم أمس الثلاثاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميسور .. نجاح عملية قيصرية بتقنية جراحة عنق الرحم

ميسور .. نجاح عملية قيصرية بتقنية جراحة عنق الرحم

منذ 22 دقيقة
Photo of ترحيل سوق الدواجن بالبيضاء.. مهنيون حائرون و مسؤولون تائهون و أسعار البيع ترتفع

ترحيل سوق الدواجن بالبيضاء.. مهنيون حائرون و مسؤولون تائهون…

منذ ساعتين
Photo of الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة بالمملكة

الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة بالمملكة

منذ ساعتين
Photo of بعد سنوات من التفاني.. أمنيو وفعاليات برشيد يتحسرون على تنقيل رئيس الهيئة الحضرية

بعد سنوات من التفاني.. أمنيو وفعاليات برشيد يتحسرون على…

منذ 3 ساعات
Photo of الرشيدية .. التجار وأرباب المقاهي والمطاعم يحتجون على قرار إغلاق محلاتهم في السادسة مساءً

الرشيدية .. التجار وأرباب المقاهي والمطاعم يحتجون على قرار…

منذ 3 ساعات
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن

منذ 5 ساعات
Photo of رفع بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بإقليم اليوسفية

رفع بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بإقليم اليوسفية

منذ 7 ساعات
Photo of كورونا .. الترخيص لعودة دور الحضانة ابتداء من الأسبوع المقبل

كورونا .. الترخيص لعودة دور الحضانة ابتداء من الأسبوع…

منذ 8 ساعات
Photo of طقس الخميس .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الخميس .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

منذ 8 ساعات
Photo of “استراتيجية المغرب في التصدي للإرهاب” مؤلف مرجعي بالفرنسية للباحث محمد بنحمو

“استراتيجية المغرب في التصدي للإرهاب” مؤلف مرجعي بالفرنسية للباحث…

منذ 19 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق