بعد سنوات من التفاني.. أمنيو وفعاليات برشيد يتحسرون على تنقيل رئيس الهيئة الحضرية

هبة بريس – ياسين الضميري

في إطار الحركة الانتقالية الأمنية التي صادق عليها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بالمغرب ، تم تنقيل رئيس الهيئة الحضرية للأمن بمدينة برشيد و تعويضه بمسؤول أمني جديد.

و حسب ما أعلنت عنه مديرية الأمن ، فقد تم تنقيل رئيس الهيئة الحضرية للأمن ببرشيد الكومندار سعيد مفتخر بعد أن قضى زهاء ست سنوات من العمل بهاته المدينة التي تشهد على جديته و طيبوبته و نزاهته و كذا تعامله الراقي و الرزين فضلا على كونه رجل ميدان و تواصل بامتياز بشهادة كل من اشتغل بجانب الرجل أو عايش فترة إشرافه على الهيئة الحضرية لبرشيد.

و حسب مصادر مطلعة، فقد تم إلحاق الكومندار سعيد مفتخر بمدينة ابن سليمان ليترأس هيئتها الأمنية الحضرية في تجربة جديدة تروم من خلالها مديرية الأمن ضخ دماء جديدة في الجهاز الأمني بالمنطقة خاصة في ظل التقارير الإيجابية التي تشهد بكفاءة الرجل و سيرته المهنية الغنية و تجربته التي جعلت ساكنة برشيد و أمنيو المدينة يتحسرون على تنقيله من مدينتهم.

و أكدت مديرية الأمن في بلاغها المتعلق بالحركة الانتقالية بأنه قد تم الحرص في الترشح والتعيين لشغل هذه المناصب الأمنية على اختيار كفاءات من الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن عبر تدعيم الإحساس بالأمن وتجويد الخدمات الشرطية و توطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.

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