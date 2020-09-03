السعودية تدخل موسوعة “غينيس” بأكبر كمامة في العالم

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أعلنت مؤسسة سعودية عن صناعة أكبر كمامة في العالم لتدخل في موسوعة غينتس للارقام القياسية .

واشار فيديو الى حجم الكمامة التي ظهر عليها علم السعودية وصورة تجمع ملكها سلمان ونجله محمد وذلك في الاحتفال الذي تخلله اناشيد وطنية وهتافات فرحا بالانجاز

وفي السعودية 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً، لتغذية احتياجات السوق السعودي، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه الجائحة.

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